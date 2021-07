UEMA inicia aplicação de provas do PAES 2021 neste domingo (4)

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) aplica as provas do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2021 amanhã, dia 4 de julho, e na próxima segunda-feira, dia 5 seguinte.

Inicialmente, as provas estavam previstas para acontecer nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, mas foram adiadas devido à pandemia da covid-19.

De acordo com a universidade, a aplicação das provas será iniciada às 13h. No entanto, a recomendação é de que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência. A duração das provas será de cinco horas.

Os candidatos podem conferir os locais de prova no site da UEMA, a partir do CPF e do número de inscrição. Conforme estabelecido no edital, a aplicação das provas será feita nos campi da UEMA, em vinte municípios, e nos campi da UEMASUL, nos municípios de Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Por causa da pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório. Além disso, a universidade recomenda que os candidatos levem suas próprias garrafas de água. Há também a necessidade de respeitar o distanciamento físico.

Vagas e resultado

Ao todo, a oferta da universidade para o PAES 2021 é de 4.080 vagas para cursos de graduação na UEMA. Há ainda a oferta de 855 vagas para a cursos na UEMASUL, com ingresso no primeiro e no segundo semestres do ano letivo.

Parte das vagas está reservada para a seleção de alunos de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, 10% das vagas estão reservadas para estudantes negros ou oriundos de comunidades indígenas que cursaram o ensino médio em escolas públicas, 5% para PcD (pessoas com deficiência) e 20% para candidatos que se autodeclaram negros.

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 5 de julho, após o encerramento da aplicação das provas. Já o gabarito definitivo ficará disponível 9 de julho. O resultado final será liberado no dia 6 de agosto.

