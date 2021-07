UERJ libera cartão de confirmação com locais de prova do Vestibular 2021

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) liberou a consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição do Vestibular Estadual 2021 nesta quarta-feira, dia 30 de junho. Desse modo, os candidatos já podem conferir os locais de aplicação das provas no site da universidade.

De acordo com a UERJ, os candidatos que observarem incorreções nos dados pessoais devem solicitar retificação por e-mail, até o dia 2 de julho.

Inicialmente prevista para acontecer em maio, a aplicação das provas foi adiada pela universidade devido à pandemia da covid-19. Assim, o novo calendário estabeleceu que as provas serão aplicadas no dia 18 de julho. A UERJ espera 46.209 inscritos para as provas.

Provas e vagas

Ainda devido à pandemia, a universidade decidiu por não dividir o vestibular em Exame de Qualificação e Exame Discursivo. Desse modo, os candidatos responderão a uma prova com questões objetivas e farão uma prova de redação.

A prova objetiva será composta por com 60 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Biologia; Física; Geografia; História; Língua Estrangeira; Língua Portuguesa e Literatura; Matemática; e Química. O edital estabelece ainda que haverá a cobrança de duas leituras obrigatórias: “Triste fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto, e “1984”, de George Orwell.

A oferta da UERJ para o Vestibular Estadual 2021 é de 5.731 vagas. Do total de vagas, 25% estão reservadas para a seleção de alunos de acordo com a Lei de Cotas (Lei Nº 12.711).

Assim, há reserva de 20% para estudantes oriundos da rede pública, de 20% para negros e indígenas e outros 5% são para pessoas com deficiência (PcD) e filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e de administração penitenciária mortos ou incapacitados por causa do serviço.

