UERJ libera notas do Vestibular Estadual 2021

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) publicou as notas das provas objetivas e da prova de redação do Vestibular Estadual 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir o seu desempenho no exame por meio do site do vestibular.

De acordo com a UERJ, os candidatos podem enviar recursos contra a pontuação da redação a partir de hoje, 30 de julho, também pelo site do Vestibular da UERJ. A universidade receberá os recursos até o próximo domingo, dia 1º de agosto.

Devido à pandemia da covid-19, a UERJ alterou o formato do Vestibular Estadual 2021. A nota máxima da redação é de 10 pontos, enquanto a prova com questões objetivas vale, no máximo, 90 pontos.

A aplicação das provas do processo seletivo foi feita no dia 18 de julho, após quatro adiamentos por causa da pandemia. Os candidatos responderam a uma prova de redação e a uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, e Química.

Conforme a UERJ, a oferta para o Vestibular Estadual 2021 é de 5.731 vagas. Do total de vagas, 25% estão reservadas para a seleção de alunos de acordo com a Lei de Cotas (Lei Nº 12.711. Assim, há percentual de vagas reservados para estudantes oriundos da rede pública, para autodeclarados negros e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Após a análise dos recursos, a universidade deve liberar o resultado final e o boletim do candidato no dia 9 de agosto. Confira mais detalhes no edital do Vestibular Estadual 2021.

