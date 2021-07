UFBA oferece 1.556 vagas no processo seletivo para o SISU

A Universidade Federal da Bahia oferece 1.556 vagas, em 38 opções de curso, nos campi de Salvador e Camaçari, em processo seletivo para os cursos de graduação 2021.2. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter se submetido às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020, e manifestar seu interesse por meio do Portal do SISU, no período a ser divulgado no site do Ministério da Educação.