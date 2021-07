UFF – RJ abre novo edital de Processo seletivo para Professor Substituto

A Universidade Federal Fluminense (UFF), Estado do Rio de Janeiro, abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor substituto, para atuação no Departamento de Análise – GAN.

A oportunidade oferecida ao docente será na área de cálculo diferencial integral e álgebra linear, logo, para concorrer, é necessário possuir mestrado em matemática, ou matemática aplicada, ou física, ou engenharias, ou estatística, ou economia, ou ensino de matemática, ou educação matemática.

A remuneração oferecida varia entre R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, R$ 321,00 de assistência pré-escolar para filhos e dependentes com idade até cinco anos e auxílio-transporte, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 24h do dia 16 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico do Sistema de Gerenciamento de Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00.

PROVAS

Você Pode Gostar Também:

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

Prova escrita (caráter eliminatório); prevista para ser realizada no dia 24 de agosto de 2021, às 10h, com duração de três horas;

Prova didática, que constará de uma aula de 50 minutos, prevista para ocorrer no dia 25 de agosto de 2021; às 13h;

Avaliação de currículo.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que não poderá ser prorrogado, a critério da Universidade Federal Fluminense.

Atribuições

Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da Coordenadoria de Curso;

Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa;

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Colaborar nas atividades de articulação da Universidade com a comunidade e outras instituições; entre outros.

EDITAL 51/2021