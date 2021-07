UFGD informa obras literárias do Vestibular 2022

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) informou a lista de obras literárias e demais obras de manifestações artísticas para o Vestibular 2022. Além disso, também está disponível para consulta o conteúdo programático do exame.

De acordo com o documento disponibilizado pela UFGD, serão cobradas cinco obras literárias na prova do Vestibular 2022:

“Lucíola”, de José de Alencar;

“Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada”, de Carolina Maria de Jesus;

“A Borra do Café”, de Mário Benedetti;

“Vozes Anoitecidas”, de Mia Couto;

“Quarup”, de Antônio Callado.

O documento indica ainda que haverá nas provas os poemas Genocídio, de Emmanuel Marinho, e Livre, de Cruz e Souza, o conto O Arquivo, de Victor Giudice, e a crônica Declaração de Males, escrita por Paulo Mendes Campos.

Além disso, a lista definida pela UFGD para o Vestibular 2022 inclui as seguintes obras:

Músicas: “Tocando em frente”, de Almir Sater e Renato Teixeira, “O Pequeno Burguês”, de Martinho da Vila, e “Boca Porã”, de Gicelma Chacarosqui e Francisco Vilela;

Escultura: “O Pensador”, de Auguste Rodin;

Teatro: “Eles Não Usam Black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri;

Biografia: “Meu País Inventado”, de Isabel Allend;

Filmes: “Aos Teus Olhos”, “Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho” e “Meu Amigo Nietzsche”.

No Portal da UFGD, os candidatos podem encontrar também o conteúdo programático de todas as matérias cobradas na prova. Os candidatos deverão responder a questões das seguintes áreas: Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e, por fim, Matemática.

De acordo com a UFGD, o edital com mais informações com as datas e procedimentos referentes ao Vestibular 2022 será publicado em breve. Confira detalhes no Portal UFGD.

