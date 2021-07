UFJF libera quarta lista de reclassificação do Pism

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta quarta-feira, dia 28 de julho, a quarta lista de reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir a nova lista de aprovados.

A nova lista de reclassificação do Pism 2021 conta com a convocação de 12 candidatos para a matrícula. Além dos candidatos do Pism, a universidade convocou mais um candidato da seleção feita por meio do Sisu.

Conforme informado pela Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) da UFJF, as convocações foram para as vagas nos cursos de Enfermagem e Medicina, em Juiz de Fora, e Odontologia nos campus de Juiz de Fora e de Governador Valadares.

De acordo com a Cdara, os convocados deverão realizar o procedimento de pré-matrícula por meio do site da universidade até as 23h59 do dia 1º de agosto, no próximo domingo. Segundo a universidade, a pré-matrícula on-line e a entrega da documentação são fases de caráter obrigatório da matrícula na UFJF.

O envio da documentação deve ser feito após a realização da pré-matrícula. De acordo com a instituição, os candidatos convocados devem encaminhar a documentação exigida a partir das 10h do dia 3 de agosto, até as 23h59 do dia 5 seguinte.

O Pism III contou com 8 mil candidatos inscritos e a aplicação das provas aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro. Desse modo, a UFJF liberou a lista de aprovados em abril. Ao todo, a universidade ofertou 2,3 mil vagas para cursos de graduação para os aprovados na terceira fase do processo seletivo.

