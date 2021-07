UFMT abre novo Processo seletivo para Professor Substituto

Edital tem vaga de nível superior na Universidade Federal de Mato Grosso

A UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo ocupar um vaga no cargo de professor substituto, para atuação no Campus Universitário do Araguaia.

Conforme extrato do edital, o docente será admitido para ministrar aulas na área de esportes individuais e coletivos, no curso de licenciatura em educação física. O salário oferecido oscila entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, por carga horária de 40 horas semanais.

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 e 20 de julho de 2021, mediante envio da documentação especificada no documento de seleção, ao seguinte endereço de e-mail: [email protected]