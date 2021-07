UFPR aplicara provas do Vestibular 2021 no próximo domingo

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) irá aplicar as provas do Vestibular 2021 no próximo domingo, dia 18 de julho, entre as 14h e as 19h30. Ao todo, a instituição espera para 39.696 inscritos para a realização das provas.

Após suspender o exame por causa da pandemia da covid-19, a UFPR decidiu por realizar o Vestibular 2021 em apenas uma fase, portanto, a aplicação será feita em apenas um dia. De acordo com a UFPR, os portões de acesso serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Clique aqui para conferir os locais de prova.

Provas e protocolo para a aplicação

A prova será composta por 60 questões objetivas e uma prova de compreensão e produção de textos. Por não conter questões discursivas, a universidade informa que as questões da prova de conhecimentos gerais terão peso variável de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Para a aplicação, a UFPR seguirá um protocolo de biossegurança. O uso de máscaras será obrigatório e os candidatos devem levar pelo menos uma máscara extra para realizar a troca. Haverá ainda a medição de temperatura dos candidatos nos portões de entrada para permitir o aceso de candidatos aos locais de prova, entre outras medidas.

Além disso, a UFPR decidiu liberar o caderno de provas para evitar o manuseio de papel. Os estudantes poderão levar os cadernos para casa.

Vagas e resultado

A universidade está oferecendo 5.383 vagas em 127 cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia). Metade está reservada para candidatos oriundos de escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas nas seguintes cidades: Curitiba, Pontal do Paraná, Matinhos, Palotina, Jandaia do Sul e Toledo.

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final deve ser feita no dia 9 de setembro. Confira o edital do Vestibular 2021 na íntegra.

