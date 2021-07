UFPR libera provas e gabaritos do Vestibular 2020/2021

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) liberou nesta segunda-feira, dia 19 de julho, as provas e gabaritos do Vestibular 2020/2021. As provas do processo seletivo foram aplicadas no último domingo (18) durante a tarde e ocorreu em fase única. É possível baixar os gabaritos e as provas no site da UFPR.

De acordo com a universidade, o Vestibular 2020/2021 teve abstenção de 41% dos estudantes inscritos na prova. O Núcleo de Concursos (NC) da UFPR afirmou que esse é o maior índice da história do vestibular da instituição.

A aplicação das provas foi feita com a observância dos protocolos de biossegurança contra a covid-19. Desse modo, o uso de máscaras foi obrigatório. A prova foi composta por 60 questões objetivas e uma prova de compreensão e produção de textos.

Ao todo, a oferta da UFPR é de 5.383 vagas em 127 cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia). Metade das vagas está reservada para candidatos oriundos de escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas nas seguintes cidades: Curitiba, Pontal do Paraná, Matinhos, Palotina, Jandaia do Sul e Toledo.

Conforme o cronograma do edital, a divulgação do resultado final deve ser feita no dia 9 de setembro. Clique aqui e confira mais detalhes no edital do processo seletivo.

