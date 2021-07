UFRGS: Processo Seletivo 2021/2 usará as notas do Enem

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) irá aceitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de vestibulares anteriores para o Processo Seletivo 2021/2. De acordo com a Comissão Permanente de Seleção (Coperse) e a Pró-Reitoria de Graduação não será possível aplicar provas presencialmente.

Desse modo, a decisão de nº 076/2021 do Conselho Universitário definiu que, para ingresso no segundo semestre, os candidatos poderão usar notas de vestibulares anteriores ou das edições do Enem de 2017 a 2020.

Vagas e outros detalhes

Ao todo, a UFRGS irá ofertar 1.418 vagas para o Processo Seletivo 2021/2. Haverá a reserva de metade das vagas de acordo com o programa de ações afirmativas da universidade.

Os interessados em participar da seletiva deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 40,00. No entanto, há a possibilidade de solicitar a isenção do pagamento, desde que haja o cumprimento dos critérios do edital. A UFRGS deve liberar o edital de isenção a partir do dia 30 de julho.

O período de inscrição ainda não foi definido, mas o edital será publicado em breve. De acordo com a UFRGS, pode se inscrever o candidato que tenha ao menos uma nota válida nos processos de Enem ou Vestibular dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020.

Para aqueles que optarem por usar as notas do Enem, a média mínima exigida é de 450 em cada uma das provas objetivas e 500 na redação. A exigência para o uso das notas de vestibulares anteriores é não ter sido eliminado do processo seletivo.

As aulas referentes ao semestre 2021/2 estão previstas para começar no dia 17 de janeiro de 2022. Confira mais detalhes no site da UFRGS.

