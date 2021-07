UFRGS publica 1º chamamento para vagas remanescentes do Processo Seletivo 2021

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) liberou nesta sexta-feira, dia 2 de julho, o edital do 1º chamamento para o preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo 2021/1. Desse modo, a lista de aprovados em segunda chamada já está disponível no site da universidade.

A UFRGS irá receber as matrículas a partir de amanhã, dia 3 de julho, de acordo com o edital do 1º chamamento. O envio dos documentos estabelecidos no edital deve ser feito por meio do Portal do Candidato até as 23h59 do dia 9 de julho.

De acordo com a universidade, estão previstos outros cinco chamamentos para as vagas remanescentes. Clique aqui para conferir o cronograma dos resultados.

Sobre o Processo Seletivo 2021/1

Em decorrência da pandemia da covid-19, a UFRGS não aplicou provas para a seleção de novos alunos. Desse modo, a seleção foi feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e de vestibulares anteriores.

Você Pode Gostar Também:

A universidade aceitou as notas das edições de 2017, 2018, 2019 e de 2020. Conforme o edital, puderam realizar a inscrição os candidatos com notas válidas, segundo a exigência de notas mínimas estipuladas pela UFRGS. O Processo Seletivo 2021/1 recebeu 8.622 inscrições. De acordo com a UFRGS, 9.831 se inscreveram pelo sistema universal (ampla concorrência) e 8.791 como cotistas.

Vagas

Ao todo, a oferta da UFRGS para a seletiva é de 2.562 vagas em 82 cursos de graduação. Do total das oportunidades, 1.260 vagas estão reservadas para a seleção de alunos de acordo com as políticas de ações afirmativas.

As vagas são para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2021, que está atrasado devido à pandemia de covid-19. A UFRGS divulgou o resultado final em 1ª chamada no dia 23 de junho.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Vestibular 2021/1: UECE libera lista de candidatos aprovados para 2ª fase.