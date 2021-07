UFS libera resultado do Vestibular 2021 via Enem

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) informou nesta quarta-feira, dia 28 de julho, o resultado do Vestibular 2021 para os cursos ministrado no Campus do Sertão. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados por meio do site da instituição. Clique aqui para acessar.

A UFS ainda não informou as datas para a realização das matrículas dos candidatos convocados. De acordo com a universidade, a Pró-Reitoria de Graduação irá publicar o edital de matrícula em breve. O registro acadêmico será realizado pelo Departamento de Administração Acadêmica (DAA).

Sobre o Vestibular 2021

O Vestibular 2021 do Campus do Sertão selecionou os candidatos a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Conforme o edital, puderam se inscrever os estudantes que obtiveram notas iguais ou acima de 400 pontos em todas as provas do exame.

Você Pode Gostar Também:

A UFS está ofertando 200 vagas em cursos de graduação de Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária e Agroindústria. São 50 vagas para cada um dos cursos. Segundo a universidade, a seleção será feita de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Desse modo, metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

Além disso, há percentual de vagas reservado para pessoas com deficiência, autodeclarados pretos pardos ou indígenas, e com renda familiar per capta igual ou inferior a 1,5 salários mínimos.

Confira mais detalhes no site da UFS.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UFRGS irá usar as notas do Enem no Processo Seletivo 2021/2.