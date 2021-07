UFV abre Concurso público para Professor de Magistério Superior – Notícias Concursos

No Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 31/2021) de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Professor de Magistério Superior.

De acordo com o edital, a oportunidade oferecida será no Departamento de Veterinária, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, onde deve ser lecionada a área de Clínica Cirúrgica e Obstetrícia de Grandes Animais. As remunerações oferecidas variam entre R$ 4.472,64 a R$ 9.143,54 mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Universidade Federal de Viçosa – UFV. O valor da inscrição está fixado em R$ 120,75.

PROVAS

O concurso contará com prova de conhecimento; prova de didática; prova de defesa de projeto em ensino, pesquisa ou extensão, mais prova de títulos. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal de Viçosa.

EDITAL 31/2021