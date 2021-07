Ultragaz abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Ultragaz está divulgando várias oportunidades de emprego nesta sexta-feira (23). A semana se encerra com grandes chances de contratação para quem está buscando um emprego com carteira assinada e muitos benefícios! Saiba como se candidatar a uma das oportunidades na Ultragaz e demais informações, abaixo!

Ultragaz tem novos empregos para TODO BRASIL

São várias chances de emprego para quem está desempregado e à procura de uma oportunidade com carteira assinada!

As vagas disponíveis na empresa distribuidora de gás proporciona alimentação no ambiente de trabalho, remuneração competitiva, vale alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, gratificação de férias, convênio com farmácia, participação nos lucros, previdência privada e muitos outros benefícios. Confira quais são as funções disponíveis pela empresa, neste momento!

Auxiliar de Segurança do Trabalho;

Analista de Qualidade;

Mecânico de Instalação II;

Comprador;

Consultor Comercial I Farmer;

Consultor Comercial – Pós-vendas;

Analista de Logística;

Analista de Planejamento e Controle de Manutenção;

Eletromecânico II;

Assistente Comercial;

Consultor Comercial | Hunter – Expansão de Rede;

Consultor Comercial I Farmer.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das oportunidades que a Ultragaz está divulgando pode acessar o site de inscrição, escolher entre as vagas abertas e cadastrar currículo atualizado. As vagas são para profissionais que queiram crescer com a empresa e garantir muitas vantagens como a estabilidade financeira!

