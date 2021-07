UnB aplica provas da 3ª etapa do PAS 2020 neste domingo (18)

Após adiamentos devido à pandemia da covid-19, a Universidade de Brasília (UnB) aplica neste domingo, dia 18 de julho, as provas da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2020. As provas serão aplicadas durante a tarde, entre as 13h e as 19h.

Os candidatos já podem conferir os locais de prova por meio do número de CPF, no site do Cebraspe, banca organizadora responsável pelo processo seletivo. De acordo com a universidade, a aplicação será feita apenas no Distrito Federal, com a seguinte distribuição dos locais: Brasília – Asa Norte, Brasília – Asa Sul, Gama, e Taguatinga.

A UnB recomenda que os candidatos compareçam aos locais de prova com, pelo menos, uma hora de antecedência. Além disso, é preciso levar o comprovante de inscrição ou do pagamento da taxa de inscrição e documento oficial com foto.

As provas da 3ª etapa contarão com questões sobre os assuntos abordados durante a 3ª série do ensino médio. Desse modo, irá trazer questões sobre língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês), artes cênicas, artes visuais, biologia, filosofia, física, geografia, história, língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa, matemática, música, química e sociologia.

Protocolo de biossegurança

Devido à pandemia da covid-19, os candidatos deverão seguir o protocolo de biossegurança divulgado pela UnB. O uso de máscara de proteção respiratória é obrigatório nos locais de prova e os candidatos devem levar máscaras reservas para troca e seu próprio recipiente de álcool em gel.

Além disso, os candidatos devem se submeter à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação, e cumprir o distanciamento, de acordo com a delimitação de espaço marcada no chão.

Vagas e resultados

De acordo com a UnB, a oferta é de 4.232 vagas em cursos de graduação para os aprovados no PAS 3 de 2020. Do total, 2.112 vagas são para o ingresso ainda no primeiro semestre de 2021, que está atrasado por causa da pandemia. As demais vagas são para o segundo semestre do ano.

O boletim de desempenho dos candidatos que realizam a 1ª e a 2ª etapas do PAS 2020 será disponibilizado no dia 20 de setembro. No entanto, a UnB não informou o data de divulgação dos aprovados na 3ª etapa.

