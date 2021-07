UnB – DF anuncia novo Concurso público para Professor de magistério superior

No Distrito Federal, a Universidade de Brasília anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga para o cargo de professor de magistério superior para atuação no Instituto de Geociências.

A oportunidade oferecida será na área de conhecimento de mineralogia, petrologia e metalogenia, logo, para concorrer, é necessário possuir graduação em geologia e doutorado em geologia ou em áreas afins. concurso público, notícias concursos, 2021, prefeitura O salário básico será no valor de R$ 4.472,64, acrescido de retribuição por titulação, totalizando R$ 9.616,18 mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 20 de agosto de 2021, exclusivamente, no site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH). O valor da inscrição está fixado em R$ 240,40, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 30 de julho de 2021, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova oral para defesa de conhecimentos (caráter classificatório e eliminatório);

Prova didática (caráter classificatório e eliminatório);

Prova de títulos (caráter classificatório).

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade de Brasília.

Atribuições

Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da Coordenadoria de Curso;

Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa;

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Colaborar nas atividades de articulação da Universidade com a comunidade e outras instituições;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos;

Entregar à secretaria, no prazo estipulado pela Universidade, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar;

Observar e executar os projetos de pesquisa e de extensão constantes do planejamento do período escolar;

Participar das reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;

Zelar pela ordem da sala de aula;

Orientar os estudantes, quando solicitado;

Integrar bancas examinadoras, quando designado;

Universidade, bem como as decisões dos órgãos Colegiados Superiores;

Cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas dos órgãos Colegiados e administrativos da Universidade nos casos aplicáveis;

Exercer as demais atribuições que lhe forem designadas em lei e neste Regimento.

EDITAL 2021