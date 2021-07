UNESP abre novo Concurso público no campus de Araraquara

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) abre novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga para professor substituto, para atuar no Departamento de Bioquímica e Química Orgânica, do Instituto de Química, no Campus de Araraquara.

O docente deverá ministrar aulas na área de química, no qual envolve o conjunto de disciplinas de química orgânica, química orgânica I, química orgânica II, química orgânica III, química orgânica experimental, determinação estrutural de compostos orgânicos, métodos analíticos de separação, métodos espectrométricos, tópicos complementares em química orgânica, e preparação e caracterização de substâncias orgânicas.

O salário oferecido será no valor de R$ 1.862,82, por carga horária de 12h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Unesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 108,00.

PROVAS

O concurso público contará com prova didática e análise do currículo lattes, conforme critérios especificados no edital. O concurso é válido por 05 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Estadual Paulista.

Atribuições

Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da Coordenadoria de Curso;

Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa;

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Colaborar nas atividades de articulação da Universidade com a comunidade e outras instituições;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos;

Entregar à secretaria, no prazo estipulado pela Universidade, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar;

Observar e executar os projetos de pesquisa e de extensão constantes do planejamento do período escolar;

Participar das reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;

Zelar pela ordem da sala de aula;

Orientar os estudantes, quando solicitado;

Integrar bancas examinadoras, quando designado;

Integrar bancas examinadoras, quando designado; Acatar as normas estatutárias e regimentais da Entidade Mantenedora da Universidade, bem como as decisões dos órgãos Colegiados Superiores;

Cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas dos órgãos Colegiados e administrativos da Universidade nos casos aplicáveis;

Exercer as demais atribuições que lhe forem designadas em lei e neste Regimento.

EDITAL 63/2021 (pag 218)