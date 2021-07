União-MT 0 x 2 Aparecidense-GO – A eficiência ficou só para o segundo tempo

Rondonópolis, MT, 25 (AFI) – O duelo mais aguardado do Grupo A5 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D não decepcionou. União Rondonópolis-MT e Aparecidense-GO se enfrentaram no Luthero Lopes e os visitantes foram mais eficientes para vencer por 2 a 0. Os gols, na segunda etapa, foram de Vanderley e Robert.

O União Rondonópolis perde a chance de encostar no líder Goianésia-GO, mas continua no G4 com 12 pontos, um à frente do quinto colocado Nova Mutum-MT. Quem aproveitou, então, foi o Aparecidense, que chegou aos 14 e está a somente um do primeiro colocado.

MERECIA UM GOLZINHO

O placar zerado no primeiro tempo não reflete o nível dos times. Os dois buscaram o gol e criaram oportunidades, que exigiram grandes intervenções dos goleiros. Não seria exagero o resultado parcial ser 2 a 2, 3 a 3.

Pelo Aparecidense, a melhor chance saiu de Lelo. A bola ficou viva na área e o atacante dos visitantes não pensou duas vezes. Saltou e virou uma bicicleta. Neneca, porém, estava atento e evitou o que seria um golaço.

O União Rondonópolis assustou principalmente com chutes de longe. Odail Junior, Michel e Peixinho arriscaram e nada conseguiram graças a Paulo Henrique. O goleiro foi muito seguro nas defesas.

TOMOU CONTA

Na volta dos vestiários, a partida caiu de rendimento, mas só para os donos da casa. O Aparecidense continuou ofensivo e dominou os últimos 45 minutos no estádio (?).

Dessa vez, as jogadas acabaram com bola na rede. Na primeira, aos 20, Vanderley aproveitou a bola limpa na área e finalizou sem chances para Neneca.

Cinco minutos depois, o segundo gol. Robert fez, praticamente, tudo sozinho e, na hora de tirar o dez, não perdoou. Acertou as redes do União Rondonópolis e deu números finais à partida.

PRÓXIMOS JOGOS

O União Rondonópolis busca a reabilitação contra o lanterna (8°) Jaraguá-GO no sábado (31), às 15h30, fora de casa, no Amintas de Freitas. O Aparecidense tem mais um confronto direto. Recebe, no Aníbal Toledo, o terceiro colocado Brasiliense-DF, às 16 horas, também do sábado.