União Rondonópolis-MT 2 x 1 Jaragúa-GO – União precisou apenas de 16 minutos para resolver a partida

Rondonópolis, MT, 10 (AFI) – No Estádio Luthero Lopes, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro da Série D, o União Rondonópolis fez a lição de casa e bateu o Jaraguá-GO por 2 a 1, na tarde deste sábado. A parida foi válida pelo Grupo 5.

O União fez seus dois gols antes dos 16 minutos do primeiro tempo, com Ricardo Verza e Eltinho. Nilson Junior descontou para o Jaraguá.

Com o resultado, o União se recupera depois da derrota para o Nova Mutum, chega aos onze pontos e está na terceira colocação do Grupo 5.

O Jaraguá permanece na lanterna, com apenas um ponto e ainda segue sem vencer na competição. É a terceira derrota seguida da equipe na competição.

O JOGO

O União não demorou muito para transformar em gol a sua superioridade em campo. Aos nove minutos, Odail Junior lançou para Eltinho ele tocou de primeira para Ricardo, que invadiu a área e tocou rasteiro no canto do goleiro.

O segundo não demorou. Aos 16, Ricardo Verza recebeu pela esquerda e lançou Eltinho que sozinho bateu cruzado, para fazer o segundo do União. Em uma falha da defesa do União entre Odail Junior e o goleiro Elias, Nilson Junior aproveitou e diminuiu para o Jaraguá aos 20 minutos.

Após o segundo gol, o União diminuiu o ritmo e permitiu o gol do Jaraguá e algumas chances do time goiano que até mesmo poderia ter empatado.

ETAPA FINAL

O União quase chegou ao terceiro gol aos 8 minutos. Ricardo Verza finalizou forte, mas Fabrício fez grande defesa.

O jogo seguia em ritmo lento na etapa final. Após marcar dois gols antes dos vinte do primeiro tempo, o União parou de jogar e se mostrou satisfeito com o resultado. O mesmo aconteceu no segundo tempo, quando o União não acelerou a partida e o jogo ficou mais truncada.

A morosidade do União na etapa final poderia ter custado o resultado na parte final da partida. Aos 35 minutos, Elias salvou o time do empate em cabeçada de Mateus Café.

PRÓXIMOS JOGOS

No sábado (17), pela sétima rodada, o União Rondonópolis encara o Aparecidense fora de casa. O Jaraguá joga no domingo (18) contra o Brasiliense em casa.