UNIFAP: está disponível a 1ª chamada da seleção 2021 via Enem

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) liberou o resultado final do Processo Seletivo 2021 via Enem na tarde desta sexta-feira (2). Desse modo, a lista de aprovados na 1ª chamada já está disponível para acesso por meio do site do DEPSEC (Departamento de Processos Seletivos e Concursos).

De acordo com o edital, universidade receberá as matrículas entre os dias 12 e 30 de julho. Dentro deste prazo, os candidatos aprovados devem efetuar a entrega de documentos solicitados pela UNIFAP. Alguns dos documentos listados no edital são CPF, identidade, histórico escolar do ensino médio, e certificado ou atestado de conclusão do ensino médio.

Sobre o Processo Seletivo 2021

Conforme estabelecido no edital, a seleção de novos alunos foi feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste processo seletivo, a UNIFAP aceitou as notas das edições de 2019 e de 2020 do Enem.

Ao todo, a oferta da UNIFAP foi de 1.395 vagas em cursos de graduação distribuídos no campus Marco Zero. A seleção ocorre de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei Nº 12.711). Desse modo, há a reserva de metade das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. Além disso, há percentual para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas.

O edital da seletiva estabelece ainda que os candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública do Amapá ou do Pará têm um bônus de 20% a mais na nota do Enem. Clique aqui e confira mais detalhes da seletiva no site da universidade.

