Unifesp divulga novo novo Concurso Público para Professor no campus de Diadema

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou a abertura de um novo edital (nº 329/2021) de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor da carreira do magistério superior para atuação no campus de Diadema.

De acordo com o edital, a oportunidade oferecida ao docente será na Classe de professor Adjunto A, Nível I, na área/subárea de ciências biológicas/imunologia, logo, para concorrer a vaga, é necessário possuir graduação nas áreas de biomedicina, ciências biológicas, ciências biomédicas, farmácia, medicina veterinária e título de doutor em ciências ou imunologia ou biotecnologia.

O salário oferecido base será no valor de R$ 4.472,64, acrescido de retribuição por titulação, totalizando R$ 9.616,18, mais de auxílio-alimentação de R$ 458,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 17 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Unifesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 240,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova prática (caráter eliminatório), constituída de avaliação do projeto de pesquisa por meio de exposição pelo candidato;

(caráter eliminatório), constituída de avaliação do projeto de pesquisa por meio de exposição pelo candidato; Prova didática (caráter eliminatório); caracterizada em aula teórica compatível com a graduação;

(caráter eliminatório); caracterizada em aula teórica compatível com a graduação; Prova de títulos com arguição de memorial.

As avaliações serão aplicadas em data provável no início no mês de setembro de 2021, a ser divulgado. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal de São Paulo.

EDITAL 329/2021