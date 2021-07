Unirio – RJ abre novo Concurso público para Professor Assistente

A UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de professor assistente A – nível 1.

De acordo com o edital, o docente deverá ministrar aulas no Centro de Ciências Biológicas e da saúde, especificamente na área/disciplina de Morfologia/ Histologia e Embriologia, logo, para concorrer é necessário que o candidato tenha graduação em medicina ou biomedicina ou biologia ou fisioterapia ou medicina veterinária ou enfermagem ou nutrição; e mestrado em ciências, morfologia ou áreas afins.

O salário oferecido será no valor de R$ 4.472,64, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de agosto (a partir das 8h) até às 16h do dia 10 de setembro de 2021, mediante envio de toda documentação especificada no edital para o endereço eletrônico: ccbs@unirio.br com o Assunto: Edital nº 35, (Nome Candidato) – Inscrição.

PROVAS

O concurso contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova prática (quando couber); prova didática e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal.

Atribuições

Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da Coordenadoria de Curso;

Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa;

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional; entre outros.

EDITAL 35/2021