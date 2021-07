Univesp libera 2ª chamada do Vestibular 2021/2

A Universidade Virtual de São Paulo (Univesp) divulgou a 2ª chamada do Vestibular 2021/2 nesta quinta-feira, dia 29 de julho. Desse modo, os candidatos já podem conferir a segunda lista de aprovados por meio do site da universidade. A 1ª chamada foi liberada no dia 22 de julho.

As matrículas serão feitas exclusivamente on-line por causa à pandemia da covid-19. Portanto, os convocados na 2ª chamada deve efetuar as matrículas até esta sexta-feira, dia 30. É possível conferir todos os procedimentos no Manual do Candidato.

Se houver vagas remanescentes, a Univesp fará uma 3ª chamada no dia 4 de agosto.

Sobre o processo seletivo

A aplicação das provas foi feita no dia 13 de junho. De acordo com o edital, as provas foram compostas por 56 questões objetivas sobre assuntos de Português e Literatura Brasileira, Matemática, Inglês, Química, Física, Biologia, História e Geografia. Além disso, os candidatos responderam a uma prova de redação.

Além de aplicar suas provas, a Univesp aceitou ainda as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a seleção de novos alunos. Desse modo, os candidatos puderam escolher entre usar as notas das edições de 2018 a 2020 ou realizar as provas da universidade.

A Univesp está ofertando, ao todo, 11.020 vagas nos seguintes cursos: Letras, Matemática, Pedagogia, Tecnologia da Informação, Ciências de Dados e Engenharia da Computação. As vagas são para cursos na modalidade EaD, com polos presenciais em 305 municípios do estado de São Paulo.

Confira mais detalhes no site da Vunesp.

