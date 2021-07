UPL anuncia vagas para Programa de Estágio 2021

A UPL acaba de anunciar vagas para seu Programa de Estágio 2021. A fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis oferece 15 postos de trabalho para estudantes de diversas áreas do conhecimento.

Podem concorrer estudantes do ensino superior que estejam cursando entre o 2° e 3° ano, com disponibilidade para estagiar em Campinas (SP) e Salto de Pirapora (SP) e conhecimento no pacote Office e no idioma inglês. Este último, porém, não é um pré-requisito obrigatória para todas as vagas.

Durante o programa, que tem duração máxima de dois anos, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar experiências únicas e transformadoras para sua trajetória profissional. Com o objetivo de identificar jovens talentos que tenham pensamento inovador e sejam protagonistas de sua história, a empresa estimula o autoconhecimento, a criatividade, a inovação e a autonomia por meio de um ambiente desafiador e dinâmico.

Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja iniciar sua carreira profissional, uma vez que a UPL foi reconhecida por ter o melhor programa de estágio de 2020 no segmento agro.

Os contratados receberão bolsa-auxílio entre R$ 1.260 e R$ 1.570, que pode variar de acordo com o ano de formação e a área. Ainda, os estudantes terão direito a uma série de benefícios, como seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, clube de desconto, vale-transporte ou estacionamento, vale-alimentação, vale-refeição ou refeitório, Gympass e fretado.

Como se candidatar

Os interessados tem até o dia 2 de agosto para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. As inscrições podem ser feitas na página do programa, clicando aqui.

O processo seletivo contempla algumas etapas, dentre as quais estão: triagem de currículo, redação, testes específicos (se houver), dinâmica de grupo, entrevista com RH e entrevista com gestor. A empresa promete, ainda, um feedback do processo seletivo a todos os candidatos, seja positivo ou negativo.