UVA libera resultado do Vestibular 2021/2 para cursos EaD

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) publicou o resultado do Vestibular 2021/2 de para os cursos de Administração Pública, Educação Física e Pedagogia da modalidade de Educação a Distância (EaD). Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados no site da universidade.

De acordo com a UVA, os candidatos podem entrar com recurso contra o resultado até amanhã, dia 28 de julho. Após a análise dos recursos, a universidade deve liberar o resultado final no dia 29 seguinte.

As matrículas devem ser feitas exclusivamente on-line, logo após a divulgação do resultado, no dia 29 de julho.

Vagas do processo seletivo

Conforme o edital, a oferta da UVA para o Vestibular 2021/2 de cursos EaD é de 500 vagas. As vagas nos cursos de graduação estão distribuídas em seis Polos UAB-UVA que ficam nos municípios de Camocim, Ipueiras, Itarema, Meruoca, Santa Quitéria e Ubajara.

Ainda de acordo com o edital, a seleção de novos alunos foi feita a partir da divisão das vagas em ampla concorrência e vagas para professores da rede pública de ensino.

Além disso, a seleção foi feita a partir do desempenho obtido pelos candidatos durante o ensino médio. Nesse sentido, a UVA aceitou as notas do histórico escolar pelas disciplinas de Português e Matemática e as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Confira mais detalhes sobre o Vestibular 2021/2 para cursos EaD no site da UVA.