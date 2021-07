Vacina contra gripe: campanha é ampliada para público geral; veja pontos de vacinação

A partir desta segunda-feira (5), a campanha de vacinação contra a gripe está aberta para todas as pessoas residentes em Salvador e com mais de 6 meses de idade. A vacinação acontece sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, exceto em feriados. É possível se vacinar em diversos pontos de imunização espalhados pela cidade, além do drive do Shopping Barra.

Anteriormente, a campanha estava aberta apenas para grupos específicos, mas teve baixa adesão. Segundo o jornal Correio, até agora Salvador só vacinou cerca de 316 mil pessoas contra a gripe, o equivalente a 32% da população. A expectativa é que com a abertura da campanha, mais soteropolitanos recebam o imunizante.

Onde se vacinar contra a gripe em Salvador?

São mais de 100 pontos de imunização espalhados pela capital baiana. De forma geral, é possível encontrar o imunizante contra a gripe nas USF e UBS dos principais bairros de Salvador, como Rio Vermelho, Barra, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cajazeiras e Centro Histórico. Confira lista completa clicando aqui.

Vacina contra a covid-19 x vacina contra a gripe

Não, uma vacina não elimina a importância da outra e o ideal é receber os dois tipos de imunizante. Porém, é preciso se atentar ao intervalo entre as vacinas. A recomendação é esperar um total de 14 dias após receber a vacina contra o novo coronavírus. A partir daí, já é possível receber outros tipos de imunizantes.