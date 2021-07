Vacina Express segue com agendamento aberto para imunização em casa; saiba como fazer

O serviço Vacina Express prossegue em Salvador com agendamento aberto para imunização em casa contra a Covid-19. O pedido pode ser feito na plataforma on-line a partir das 8h, através do site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br.

São disponibilizadas diariamente 100 vagas para que as pessoas dos grupos prioritários da estratégia com dificuldade de locomoção ou acamadas possam ter acesso à primeira ou segunda dose, de segunda à sexta-feira, sem sair de casa.

São contemplados com a iniciativa os idosos, pessoa com deficiência, portador de comorbidade, paciente oncológico, pessoa com doença falciforme ou em hemodiálise, transplantado, imunossuprimido, pessoa com transtorno intelectual severo e moderado (entre eles, autistas) e pessoa com síndrome de Down que integram o público elegível para a vacinação contra o coronavírus. Para realizar o atendimento desse público, as equipes volantes estão atuando em todos os distritos sanitários para assegurar o acesso da população às doses do imunizante.

As pessoas que receberam a primeira dose em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde é feito automaticamente, de acordo com a data de reforço programada no sistema.