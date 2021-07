Vacinação contra Covid-19 alcança pessoas a partir de 39 anos nesta sexta (16)

A Prefeitura de Salvador inicia nesta sexta-feira (16) a vacinação de pessoas com idade igual ou superior a 39 anos. Essa será mais uma edição do Mutirão das Idades.

Durante a manhã, das 8h às 12h, serão contempladas as pessoas com 40 anos ou mais nascidas até 16 de julho de 1981. Já no turno da tarde, de 13h às 16h, será ampliada mais uma faixa etária, os indivíduos com idade igual ou superior a 39 anos, nascidos até 16 de janeiro de 1982.

Em relação a aplicação da segunda dose, a imunização continua a sendo aplicada nos cidadãos com a data de retorno agendado no cartão de vacinação até dia 19 de julho. Os postos funcionarão em demanda aberta, entre 8h e 14h.