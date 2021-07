A aplicação das primeiras e segunda doses das vacinas contra covid-19 em Salvador será suspensa neste sábado (3). Isso corre devido a ausência dos imunizantes.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, a estratégia será retomada no no domingo, dia 4 de julho, com a chegada do novo lote de vacinas previsto para hoje e amanhã.