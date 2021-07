Vacinação contra Covid-19 segue em Penedo com público + 34 anos, gestantes e puérperas

DECOM PMP

A vacinação contra Covid-19 segue em Penedo, com o público maior de 34 anos de idade, gestantes e puérperas, que são as mães de bebês com até 45 dias de vida.

A imunização está sendo realizada no Ginásio da Escola Estadual Ernani Mero, local onde funciona a Central de Vacinação, com horário das 08 às 16h.

Para se vacinar é obrigatório levar um documento com foto oficial, cartão do SUS e comprovante de residência. E no caso das gestantes e puérperas levar a autorização médica.

A vacinação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo, tem praticamente 98% de aproveitamento das doses, que recebe para aplicar nos moradores do município.

Sendo esse o melhor percentual entre todos de Alagoas com mais de dez mil habitantes.

Além disso a SEMS vacina as pessoas com a segunda dose, imprescindível para concluir a imunização.