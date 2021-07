Vacinação contra H1N1 está liberada para toda a população em Penedo

A vacinação contra a gripe Influenza ou H1N1 continua em Penedo, vacinando toda população do município, a partir de crianças com seis meses de idade, trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo.

As pessoas devem procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS), portando o Cartão de Vacinação para ser imunizada.

De acordo com o Ministério da Saúde, quem se vacinou recentemente contra Covid-19 deverá aguardar o período de quatorze dias para poder tomar a vacina contra H1N1.

A Prefeitura de Penedo alerta que a Central de Vacinação Contra Covid-19 não será utilizada na campanha de imunização da gripe Influenza.

A vacinação ocorre em todas as 20 unidades de saúde do município, no horário de 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

Em 2020, a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo ultrapassou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (90%) para imunização contra a gripe Influenza, antes mesmo do prazo determinado pelo órgão federal que estabelece todo o protocolo da campanha.

