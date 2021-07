Vacinação é retomada para pessoas com 34 anos e grupos prioritários nesta quarta (28)

Durante a manhã, das 08 às 12 horas, serão imunizados os indivíduos nascidos até 28 DE FEVEREIRO DE 1987. Já no período da tarde, das 13 às 16 horas, poderão comparecer aos pontos de imunização as pessoas nascidas até 28 DE JULHO de 1987.

Todos devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, nome cadastrado no site da SMS. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.

Os caminhoneiros com carteira das categorias C, D, E, AE ou AC com idade igual ou superior a 18 anos estão habilitados a se vacinar contra a Covid-19 em Salvador. Todos devem ter nome na lista do site da SMS e ser residente de Salvador para ter acesso as doses.

No ato da vacina apresentar documento oficial com foto, carteira de habilitação por categoria, o documento do caminhão e cópia impressa do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do último Imposto de Renda, ou último contracheque da empresa de transporte de carga, ou última nota fiscal.

É indispensável também levar as cópias impressas do Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e do Extrato do Transportador com situação ativa. Ambos os documentos devem possuir a data de validade superior ao dia de vacinação.

TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL

Todos os profissionais com 18 anos ou mais, devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e estar em pleno exercício das atividades em Salvador. No ato da vacinação, terão que apresentar um documento oficial com foto e cópia impressa de contracheque ou carteira de trabalho atualizada ou contrato Pessoa Jurídica.

RODOVIÁRIO, TRABALHADOR DA LIMPEZA URBANA, METROVIÁRIOS, TRABALHADOR DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, PORTUÁRIOS, TRABALHADOR DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E TRABALHADORES DO TRANSPORTE AÉREO (18 A 59 ANOS)

Para ser beneficiado com a primeira dose todos devem estar em pleno exercício das atividades, com os nomes cadastrados no site da SMS, atuar em Salvador e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópia impressa do último contracheque.

Os portuários que trabalham no Porto de Salvador deverão estar em pleno exercício das atividades, com os nomes cadastrados no site da SMS, atuar em Salvador e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto, cópia impressa do último contracheque ou cópia da ficha cadastral do trabalhador expedida pela OGMOSA atualizada.

Os catadores de materiais recicláveis devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e CÓPIA IMPRESSA da carteira da cooperativa.

Trabalhadores do transporte intermunicipal precisa ser residente (morador) de Salvador e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópia impressa do último contracheque.

Os trabalhadores do transporte aéreo devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e CÓPIA IMPRESSA do último contracheque ou da credencial aeroportuária com data de validade posterior a data de vacinação.

TRABALHADORES DA SAÚDE, MÉDICOS VETERINÁRIOS, FARMÁCIAS E DE ESTABELECIMENTOS COM CNES ATIVO; DOULAS, CUIDADOR DE IDOSO E AUTÔNOMOS

Todos devem estar com o nome cadastrado no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial com foto e cópias impressas dos seguintes documentos:

Trabalhadores da saúde e de farmácias: último contracheque ou contrato PJ ativo.

Médicos veterinários: último contracheque, contrato de trabalho Pessoa Jurídica ou Imposto de Renda

Doulas: cópia Imposto de Renda, ou do ISS, ou nota fiscal ou contrato de trabalho com firma reconhecida em cartório.

Autônomos (médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de saúde bucal, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, biomédicos, técnico em radiologia, veterinários): carteira do conselho de classe e cópia impressa do Imposto de Renda, ou do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do contrato de Pessoa Jurídica ativo ou da última nota fiscal.

Trabalhador da saúde dos estabelecimentos com CNES ativo: deve estar lotado em Salvador e em pleno exercício das atividades. Apresentar também cópia impressa do último contracheque.

Cuidador de idoso (18 a 59 anos): Uma das cópias impressas do Imposto de Renda, carteira de trabalho assinada, comprovante do e-Social ou ISS atualizado ou nota fiscal. Nos documentos é preciso estar o registro de “CUIDADOR (A) DE IDOSO”.

TRABALHADORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, FACULDADES/UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E ESCOLA DE CURSO TÉCNICO (NÍVEL BÁSICO) / (idade igual ou superior a 18 anos)

Os trabalhadores devem estar com nome cadastrado no site da SMS, em pleno exercício das atividades em Salvador, e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto e mais cópia impressa do último contracheque ou do contrato de trabalho PJ.

PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME

Para ter acesso ao imunizante é preciso ter a idade igual ou superior a 18 anos, estar com o nome na lista do site da SMS e no ato da vacinação apresentar documento de identificação com foto, além de um dos documentos abaixo IMPRESSO:

Cópia de um relatório médico com o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID D57) para falciforme com qualquer data de emissão;

Cópia do Exame de diagnóstico para a doença (Eletroforese de Hemoglobina);

Cópia da Carteira de identificação dos serviços especializados que atendem a doença em Salvador.

PESSOAS COM COMORBIDADE (DOENÇAS CRÔNICAS), DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO INTELECTUAL SEVERO E MODERADO (entre eles, Autistas), SÍNDROME DE DOWN, IMUNOSSUPRIMIDOS, TRANSPLANTADOS, E EM HEMODIÁLISE / (idade igual ou superior a 18 anos)

Todos os indivíduos devem estar com o nome cadastrado no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.

POLICIAL FEDERAL, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, POLICIAL MILITAR E CIVIL; BOMBEIRO, AGENTES DE SALVAMENTO, TRÂNSITO E PENITENCIÁRIOS; GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FORÇAS ARMADAS, TRABALHADOR DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E AGENTE SOCIOEDUCATIVO

Todos devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, nome cadastrado no site da SMS e idade igual ou superior a 18 anos. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque.

Obedecendo nova recomendação do Ministério da Saúde SOMENTE PODERÃO buscar os pontos de imunização, as GRÁVIDAS E PUÉRPERAS que tiverem prescrição médica para receber a vacina. Para ter acesso ao imunizante, todas as gestantes e puérperas devem ter idade igual ou superior a 18 anos, estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes: devem também apresentar OBRIGATORIAMENTE cópia impressa da prescrição médica.

Puérperas: devem também apresentar OBRIGATORIAMENTE cópia impressa da prescrição médica e Declaração Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

OBSERVAÇÕES: ESTÁ SUSPENSA A VACINAÇÃO PARA GESTANTES E PUÉPERAS COM O IMUNIZANTE OXFORD/ ASTRAZENECA/JANSEN.

Idoso, pessoa com deficiência, portadores de comorbidades, paciente oncológico, pessoa com doença falciforme, em hemodiálise, transplantado, imunossuprimidos, pessoa com transtorno intelectual severo e moderado (entre eles, autistas) e pessoa com síndrome de down que integram o público elegível para a vacinação contra a COVID-19 em Salvador podem fazer o agendamento da imunização domiciliar através do Vacina Express.

O serviço é oferecido, preferencialmente, para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção.