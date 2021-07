Vagner Mancini poderá repetir a escalação no América-MG que desencantou no Brasileirão

Belo Horizonte, MG, 02 (AFI) – O técnico Vagner Mancini poderá escalar a equipe que considera ideal para a partida deste sábado, às 19h, diante do Santos, na Arena Independência. O treinador indicou que repetirá a escalação que bateu o Bahia por 4 a 3, na quarta-feira passada.

“Neste momento, sim. Encontramos uma formação que foi bem contra o Inter e também contra o Bahia. Não quer dizer que é a equipe do campeonato, porque você tem desgaste, lesão, suspensão. Todos precisam fazer parte do processo. Mas estamos descobrindo uma equipe que hoje é a titular. Mas isso não impede que outro jogador seja usado”, falou o treinador.

Sem desfalques por suspensão, o treinador está na expectativa de contar com o volante Ramon e com o atacante Kawê, ambos vetados pelo Departamento Médico na rodada passada. Caso sejam liberados, ambos ficarão como opções no banco de reservas.

SITUAÇÃO

A vitória contra o Bahia deu uma motivação maior ao time, que deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na ocasião, o grande destaque foi Juninho Valoura, com gol e assistências. Ele seguirá formando o meio de campo com Zé Ricardo e Marcelo Toscano.

Após conquistar a primeira vitória no Brasileirão, o América deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 16ª colocação, com seis pontos, um a mais do que o São Paulo, em 17º.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Ribamar e Rodolfo José. Técnico: Vagner Mancini.