vai cair na sua prova! – Notícias Concursos

Arte Moderna: tudo o que você precisa saber

A chamada arte moderna surgiu como uma oposição aos modelos clássicos da academia que predominavam até o século XIX.

O tema aparece com frequência em questões de artes e história da arte, principalmente na prova do ENEM e nos vestibulares da UEL e da Unesp.

Arte Moderna: Introdução

Entre o final do século XIX e o início do século XX, a Europa conheceu um novo movimento artístico: a arte moderna. Com ramificações na arquitetura, na literatura, na pintura e na escultura, essa nova corrente artística causou grande impacto nas representações artísticas de todo o mundo, inclusive nas do Brasil.

Arte Moderna: Contexto Histórico

Para compreender corretamente os aspectos dessa corrente artística, é fundamental que você entenda que, na época, o mundo estava passando por uma série de avanços tecnológicos, principalmente devido à Segunda Revolução Industrial e à Primeira Guerra Mundial.

É nesse contexto turbulento e de transformações que a arte passa a assumir um papel muito importante para contestar a sociedade e seus costumes, colocando em evidência as incertezas e dilemas do momento vivido. Para isso, a arte moderna buscou quebrar todos os parâmetros formais que estavam em vigor até então, visando representar um contexto de incertezas, violência e contestação.

Arte Moderna: Características

Dentre as principais características da arte moderna, podemos destacar o rompimento com os padrões da academia da época.

Vamos analisar, a seguir, alguns outros aspectos importantes dessa corrente artística:

Uso de linguagem popular (na literatura)

Arbitrariedade no uso das cores

Criações ilógicas

Figuras que causam estranhamento no espectador

Criação de figuras deformadas

Informalidade

Irreverência

Rejeição aos padrões academicistas

Representação do urbanismo e das novas tecnologias

Arte Moderna: Nomes

Dentre os principais nomes da arte moderna na Europa, podemos destacar: Pablo Picasso, René Magritte, Henri Matisse, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Joan Miró e Fernand Léger.

Arte Moderna: No Brasil

A arte moderna adquiriu, no Brasil, aspectos ainda mais ousados do que aqueles utilizados pelos artistas europeus.

O grande marco da arte moderna no país aconteceu com a Semana de Arte Moderna de 1922, evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo.

Dentre os principais nomes da arte moderna no Brasil, podemos citar:

Mário de Andrade, na literatura

Lasar Segall e Anita Malfatti, na pintura

Georg Przyrembel, na arquitetura