Vai voltar ? Diretor de clube da Série C pede a governador retorno de público nos estádios

Recife, PE, 27 (AFI) – O diretor do Santa Cruz, Alexandre Mirinda, fez um apelo ao governador de Pernambuco pedindo a volta do público nos jogos do Coral.

O dirigente falou publicamente sobre o assunto.

“Aproveito o momento para fazer um apelo público ao nosso governador Paulo Câmara, que é tricolor. Por que não liberar que os tricolores vacinados possam ir ao Arruda?”, disse.

ESTÁ SENDO DEBATIDO

Essa questão vem sendo debatida desde o final do ano passado na Federação Pernambucana de Futebol. Segundo Alexandre Miranda, o público deve voltar gradualmente em Pernambuco. Esta seria a maneira correta no ponto de vista de Alexandre Miranda, mandatário da Federação.

“Só entrará quem estiver com a imunização completa. Afinal de contas, transporte público, shopping e outros lugares já estão cheios de gente. A economia precisa rodar. E o futebol emprega muita gente. Não é simplesmente o grupo de jogadores que está ali dentro. Mexe com muito dinheiro. Não só economicamente, mas como lazer daqueles que não têm muitas condições”, concluiu.