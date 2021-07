Val Marchiori muda o tom ao falar de Juliette: ‘não está tão rica quanto merece’

A socialite Val Marchiori mudou o tom ao falar sobre Juliette Freire. Nesta quarta-feira (7) as duas se envolveram em uma polêmica após comentário feito por Val. A ex-bbb não deixou a alfinetada passar em branco e no ‘toma lá dá cá’ a loira resolver se pronunciar no Instagram.

“Querida Juliette, assim como você, eu também nasci em uma família pobre e muito humilde, e trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. O que eu quis dizer é que você não está tão rica quanto você merece, aliás você merece ser minha vizinha”, disse em vídeo publicado.

Val ainda ressaltou que o comentário feito não passou de uma brincadeira e que ambas são ricas de valores, pois são mulheres trabalhadoras. A socialite finalizou com um convite: “Eu acho que você tem que ficar mais rica mesmo, quero você aqui comigo tomando uma tacinha de champanhe. Inclusive torci por você no Big Brother, hello!”. Veja vídeo na íntegra:

Entenda a treta

Em entrevista ao humorista Maurício Meirelles, Val Marchiori disse que Juliette não era rica de verdade, pois considera pessoas com menos de R$ 10 milhões na conta não são ricas de verdade. A paraibana logo rebateu a fala da socialite e disse que é rica de valores e bom senso.