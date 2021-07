Vale abre 170 vagas para programa de formação exclusivo para mulheres e PCDs

A Vale abriu nesta segunda-feira (12) as inscrições para o Programa de Formação Profissional. Serão cerca de 170 vagas voltadas exclusivamente para mulheres e pessoas com deficiência. As inscrições seguem até o dia 23 de julho.

O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os candidatos devem ter a partir de 18 anos e ensino médio regular ou em cursos técnicos de nível médio, de acordo com a vaga. As oportunidades são para os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.

O período de aprendizagem teórica dura aproximadamente de 4 a 6 meses e a aprendizagem ocorre nas instalações do Vale ou do Senai. Os interessados podem entrar aqui, no site na empresa.

De acordo com a empresa, o programa é a porta principal de entrada para cargas operacionais e técnicos. A Vale também afirma que utiliza o programa para aumentar a diversidade nos cargos.