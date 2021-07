Vale Gás 2021: Consulte se o seu estado está liberando o valor

Durante a pandemia da Covid-19 e, consequentemente, com o aumento nos valores de produtos domésticos, inclusive do gás de cozinha, alguns estados brasileiros aderiram medidas que visam atender a população de renda baixa com um Vale Gás.

Até o momento, três estados disponibilizam o benefício do Vale Gás. A intenção é amparar as famílias na compra do gás de cozinha, que teve um aumento considerável nos últimos meses. Os Governos que estão oferecendo o Vale Gás são: do Ceará, do Maranhão, e de São Paulo.

Vale gás do Ceará

O Estado do Ceará distribuiu o Vale Gás para mais de 300 mil famílias consideradas vulneráveis diante o atual cenário. Para ter acesso ao benefício os contemplados precisam ser inscritos no Cartão Mais Infância Ceará que é vinculado ao Cadùnico.

Além disso, as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família, assim como as que são atendidas pelo Programa Superação, também têm direito ao Vale Gás. O ticket deve ser utilizado em um ponto de revenda do Nacional Gás, sendo necessário informar a empresa anteriormente pelos telefones: 0800-7021-200 ou 0800-7021-300.

Contudo, é importante salientar que o Vale consiste no reabastecimento do botijão vazio que deve ser entregue preenchido.

Vale gás do Maranhão

No Estado do Maranhão, o Vale Gás foi distribuído, também, para a população de baixa renda. Para receber o benefício, é preciso que seja inscrito no CadÚnico. A medida disponibiliza três parcelas, equivalente a um bujão de gás de 13kg.

O programa está sendo gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), onde o processo seletivo está ocorrendo com base nos dados fornecidos pelo governo através do CadÚnico.

Para saber se foi contemplado com o benefício, acesse o site.

De acordo com a Nacional Gás, cerca de 350 mil de botijões serão garantidos pelo programa. “O benefício é concedido pelo Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Nacional Gás/Paragás, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) para minimizar os reflexos da pandemia de Covid-19”, afirmou a empresa.

Vale gás de São Paulo

Por fim, o Vale Gás de São Paulo é direcionado a 82 municípios do Estados. O cidadão que deseja ser atendido pela medida e receber o reabastecimento gratuito do botijão de gás, não pode estar inscrito no Bolsa Família, mas, somente no CadÚnico.

Diferentemente dos programas já mencionados, em São Paulo, não há plataforma para inscrição. Neste sentido, o cidadão interessado precisa entrar no site e informar o número do NIS (Número de Identificação Social) para verificar se terá direito vale.

Auxílio Cesta Básica

O estado do Ceará já começou a entrega de mais de 25 mil cartões de cesta básica. Quem disse isso foi o próprio Governador do estado, Camilo Santana (PT). De acordo com ele, o dinheiro em questão vai chegar no bolso de cearenses do interior e da capital do estado.

De acordo com as informações oficiais, a bolsa em questão vai dar um auxílio de R$ 200 para essas pessoas. No entanto, esse montante virá dividido em duas parcelas de igual valor. Então serão na prática dois pagamentos de R$ 100 para cada um dos beneficiários. O primeiro repasse acontece agora em julho.

Ainda de acordo com o Governador, o segundo pagamento acontece portanto em agosto. Essas famílias que irão receber esse benefício tiveram que passará por um longo processo de seleção das autoridades do Governo. De qualquer forma, a ideia agora é que elas não tenham que esperar muito mais pelo dinheiro.

O Governador do estado disse que está muito feliz com a entrega desses cartões. Disse ainda que essa teria sido mais uma prova de que o Governo local estaria preocupado com a população em situação de vulnerabilidade neste momento. Pelo menos foi isso o que o gestor disse durante uma transmissão pela internet.

