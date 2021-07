Vale Gás de Cozinha de R$100 liberado; Saiba como fazer

O Governador do Distrito Federal em parceria com o Sindicato dos Revendedores de Gás, criou o seu mais novo programa social, o Cartão Gás, que será destinado aos cidadãos de baixa renda em vulnerabilidade devido a pandemia decorrente da Covid-19.

Com o avanço da pandemia, os preços de muitos produtos aumentaram no país, principalmente do gás de cozinha. A medida prevê o apoio financeiro as famílias carentes para que comprem uma botija de 13kg carregada de gás, para que assim possam cozinhar.

O projeto visa movimentar a economia do Distrito Federal, gerando novos postos de serviço e com a possibilidade de injetar mais de R$ 20 milhões daqui um ano, na área de atuação. Isso porque, houve muitos casos de desemprego e perda de recursos nesse âmbito.

De acordo com o Governo do DF, o Cartão Gás atenderá cerca de 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade no estado. Embora o programa ainda não esteja funcionando, as expectativas são positivas.

A população elegível vê a iniciativa com esperança. Como mencionado, o gás de cozinha sofreu vários ajustes em seu preço durante o período de pandemia. No Distrito Federal, o valor médio de uma botija é de R$ 84.

A proposta aprovada foi de autoria do deputado estadual do DF, Rafael Prudente. O texto prevê um auxílio no valor de R$ 100 para as famílias contempladas, exclusivamente para comprar o gás de cozinha.

De acordo com André Clemente, secretário da economia do DF, o projeto terá uma certa duração, ou seja, não será permanente.

Clemente ressalta que “Assim já estaremos, com o uso da tecnologia, auditando o benefício, sabendo exatamente quem está vendendo e quem está recebendo. Ele será provisório. Queremos inserir essas pessoas no mercado de trabalho, garantindo capacitação para que não precisem depender do benefício”, declarou o secretário.

