Vale tudo para emagrecer? Novo dispositivo dental é julgado como tortura

O aparelho foi criado por pesquisadores da Universidade de Otago, da Nova Zelândia, e ganhou notoriedade após a publicação de um artigo chamado ‘combater a epidemia global de obesidade’. O objetivo do ‘DentalSlim’ é impedir a abertura da boca e restringir o usuário a uma dieta líquida. Segundo Paul Brunton, professor vice-reitor de Ciências da Saúde da Universidade, o benefício do dispositivo é que ele não provoca reações adversas e é de baixo custo.

A notícia logo ganhou repercussão na internet e provocou indignação. Nas redes sociais, as pessoas compararam o dispositivo de emagrecimento a um método de tortura, já que o usuário mal conseguiria falar com os ímãs na boca. Além disso, para ativistas a ideia do ‘DentalSlim’ reforça o pensamento do emagrecimento a qualquer custo, desconsiderando o vasto conhecimento atual em dietas funcionais e saudáveis para pessoas que precisam perder peso.