Vallourec abre empregos para TODO BRASIL; veja cargos

Vallourec abre empregos para profissionais de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 15 oportunidades abertas, com vagas exclusivas para estagiários, pessoas com deficiência e jovem aprendiz. Confira, a seguir, todas as informações!

Vallourec abre empregos para profissionais de diferentes áreas

A Vallourec anunciou NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diferentes funções em todo o país. Além disso, a empresa oferece salário de acordo com o mercado de trabalho, convênio médico, convênio odontológico, cesta básica, restaurante interno, cooperativa de crédito, vale transporte, auxílio fretado e participação de lucro. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos:

Técnico de Geologia I Mineração – Minas Gerais;

Operador de Produção Mineração – Minas Gerais;

Desenvolvedor de Projetos Digitais III (Analista Mes) – Belo Horizonte;

Porteiro – Belo Horizonte;

Estágio Nível Superior Account Payable e Procurement – Belo Horizonte/ MG;

Mecânico Soldador – Exclusivo para PCD;

Aprendiz Mecânico Manutenção Industrial – Belo Horizonte;

Aprendiz Mecânico Manutenção Industrial – Jeceaba;

Assistente de Contas a Pagar – CSC – todo Brasil;

Assistente de Compras CSC – todo Brasil;

Aprendiz de Processos Administrativos – Belo Horizonte;

Estágio Nível Técnico – Belo Horizonte e Jeceaba;

Estágio Nível Superior Engenharia de Produção – Belo Horizonte e Jeceaba;

Estágio Nível Superior Administração – Belo Horizonte e Jeceaba.

Como se candidatar

A Vallourec abre empregos para trabalhadores de diversas áreas. Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados precisam acessar o link de participação, considerar todos os requisitos informados e, cadastrar o currículo atualizado.

