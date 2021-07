Vasco 1 x 1 Náutico – Gol nos acréscimos evita derrota, mas Cruzmaltino segue fora do G4

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – Não era bem o que o Vasco queria, mas o empate por 1 a 1 diante do Náutico na tarde deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, teve gosto de vitória. Isso porque em pleno São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), os pernambucanos criaram as melhores chances e poderiam ter definido a partida se não fosse a excelente atuação do goleiro Vanderlei, que realizou ao menos cinco defesas cruciais. Além disso, o gol heroico de Morato saiu já nos acréscimos do segundo tempo.

CLASSIFICAÇÃO

O resultado deixa o Vasco, que assumiria a quarta colocação em caso de vitória, com 18 pontos em sétimo, mas pode terminar a rodada em oitavo. O Náutico continua invicto e na liderança, agora com 26, dois a mais do que o Coritiba, vice-líder com um jogo a menos.

JOGO MOVIMENTADO

O primeiro tempo pode ser dividido em dois, um antes do gol do Náutico e outro depois. Os dois times começaram buscando o ataque, tanto que no primeiro minuto o time pernambucano finalizou com Marciel e Vanderlei apenas acompanhou.

O Vasco tentava ligação rápida para explorar a velocidade de Gabriel Pec, mas errava nos passes. Principal jogador do elenco, Cano até balançou a rede, mas a arbitragem assinalou rapidamente impedimento.

NÁUTICO NA FRENTE

Até que aos 32 minutos, em uma de suas jogadas características, o Náutico abriu o placar. Jean Carlos cobrou escanteio fechado e Vinícius apareceu antes mesmo da primeira trave para desviar de cabeça. O gol deixou o Vasco acuado e ainda mais nervoso.

Os visitantes aproveitaram e criaram chances para ampliar a vantagem com Jean Carlos e Matheus Trindade, que exigiram boas defesas de Vanderlei. No final, Gabriel Pec arriscou de fora da área, mas isolou, demonstrando bem como estava o psicológico do time.

VASCO MELHORA, MAS NÁUTICO CRIA MAIS

Com as entradas de Juninho e Léo Jabá, o Vasco voltou para o segundo tempo com outra postura, mas era o Náutico quem criava as melhores chances. No começo, Léo Jabá fez boa jogada e chutou rasteiro de fora da área com grande perigo.

Os pernambucanos responderam com Kieza, que completou cruzamento de cabeça e exigiu outra grande defesa do goleiro vascaíno. Na cobrança do escanteio, o atacante tentou novamente de cabeça, mas desta vez mandou por cima.

Em outra chance, Náutico roubou a bola no meio-campo e Jean Carlos foi acionado na entrada da área, do lado esquerdo. Ele chutou firme e Vanderlei fez outra defesa importante. O Vasco quase empatou aos 36 minutos, quando o zagueiro Camutanga tentou cortar cruzamento, mandando a bola no travessão. Pouco depois, Cano também arriscou de fora da área, mas sem perigo.

GOL HEROICO

Mas o abafa deu resultado e o empate veio aos 46 minutos. Artur deu lindo passe de calcanhar para Morato, que invadiu a área e chutou muito forte para deixar tudo igual.

Antes do apito final, ainda deu tempo de Vanderlei salvar de novo o Vasco em cabeçada de Paiva. A bola ainda resvalou na trave após o goleiro espalmar.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo já na próxima quarta-feira, às 21h30, pela 13ª rodada. O Vasco visita o CSA no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), enquanto o Náutico volta a jogar em casa, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), diante do Brasil-RS.