VC Challenge: desafio para o mercado de inovação e startups está com inscrições abertas

Um desafio de empreendedorismo e inovação para estudantes universitários e de ensino médio que desejem exercer o papel de liderança: essa é proposta do VC Challenge, iniciativa da KPTL, uma das maiores gestoras de venture capital da América Latina, que chega à quarta edição este ano.

As inscrições estão abertas para todos os estudantes que queiram mergulhar no ecossistema de “Venture Capital”, participando de dinâmicas e workshops.

Inicialmente voltado para cursos de graduação como Administração, Engenharia e Economia,o VC Challenge já reuniu, em edições anteriores, representantes de mais de 30 diferentes áreas da graduação. A novidade é que nesta edição de 2021, estudantes do ensino médio também poderão competir.

As inscrições vão até o dia 30 de julho através do site www.kptl.com.br/vc-challenge/. O evento será realizado de forma online , entre 31 de julho e 21 de agosto. A iniciativa vai reunir jovens de todo o país, em grupos de até quatro integrantes, ao longo de quatro semanas por meio de uma plataforma digital onde os participantes vão conhecer startups, traçando cenários de investimentos e desafios.

Ao final, vão ter a chance de ganhar um prêmio especial. Na edição de 2019, os vencedores receberam uma viagem com tudo pago para a Europa, além de ingressos do Web Summit, a maior conferência de tecnologia do mundo. A premiação desta edição será anunciada em breve.

Entenda a competição

Na experiência imersiva, os participantes têm a oportunidade de vivenciarem o ambiente de empreendedorismo dos dois lados da mesa: como investidores e como captadores de investimentos, desde a elaboração do estudo do mercado até apresentação dos “pitches”, contando sempre com mentoria de lideranças empresariais renomadas.

Responsável pela organização do desafio na KPTL, Renato Pavan explica um dos eixos centrais do projeto. “Notamos que os estudantes ainda estão muito distantes do ecossistema de inovação. O VC Challenge veio para fazer essa aproximação, auxiliando na criação de futuras lideranças preparadas para os desafios modernos”, conta Pavan.

Assim como na edição anterior, o projeto será realizado totalmente online, abrindo oportunidade para participantes de diferentes localidades, ampliando a captação de futuros talentos. Todo o conteúdo do desafio será disponibilizado em uma plataforma com streaming e conteúdo sob demanda, que também conta com fóruns e outras ferramentas de interação.

“As empresas têm adotado cada vez mais o home office, o que permite contratar pessoas Brasil afora. Da mesma forma, o VC Challenge nesse formato consegue conectar nossos parceiros com talentos que, muitas vezes, estavam distantes. Então, o VC Challenge aproxima as empresas e as lideranças desses talentos, assim como esses talentos conseguem ter um acesso a essas empresas”, detalha Pavan.