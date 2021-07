Veja como consultar resultado da perícia médica do INSS

Quem fez uma perícia médica no INSS, só quer saber de uma coisa: o resultado. Afinal, o cidadão vai ou não vai poder receber o dinheiro do benefício? Até por isso, essa é uma das informações mais procuradas no site do instituto. Este ano, eles decidiram mudar a forma de divulgação, concentrando tudo no app Meu INSS e no telefone 135.

Então a maneira mais segura de saber esse resultado é consultando um desses dois canais. O Meu INSS pode ser acessado no app ou mesmo no site gov.br/meuinss. Caso não tenha uma senha, o cidadão vai precisar criar uma. Logo depois de entrar no site com esse login, o cidadão vai seguir o passo a passo.

Em alguns casos, o cidadão vai poder ver esse resultado na tela inicial do aplicativo ou do site. Então basta inserir o e-mail e a senha e esperar para saber logo na sequência se a aprovação aconteceu de fato. Normalmente isso acontece quando a consulta em questão for feita alguns dias depois da perícia.

Mas quando esse resultado não aparece na tela inicial, não há com o que se preocupar. Basta ir até a seção “Resultado do Benefício por Incapacidade”. Essa opção estará dentro do menu “Outros Serviços”. Normalmente ele está em destaque como uma das opções mais buscadas.

Há casos em que a decisão ainda não foi tomada. Aí vai ser preciso esperar mais um pouco. No entanto, o mais provável é que eles informem qual foi a decisão. Então eles dirão se o pedido foi concedido ou indeferido. Dessa forma, o cidadão saberá se vai poder receber o benefício em questão ou não.

“Nenhum benefício encontrado”

Alguns segurados afirmam que aparece a mensagem “Nenhum benefício encontrado” quando se faz a consulta da perícia. Casos assim não são tão comuns, mas podem acontecer. Também há uma solução para essas situações.

Você Pode Gostar Também:

Normalmente isso acontece quando há alguma pendência no cadastro do cidadão. Se a mensagem persistir mesmo depois das 21h do dia da perícia então essa pessoa precisa ligar para o número 135. É por esse canal que ele vai resolver a situação.

Basta informar portanto que precisa fazer um acerto pós-perícia e explicar a situação para o atendente dessa central telefônica. Neste momento, esse funcionário vai explicar quais são as pendências e vai orientar como proceder para resolver isso.

Fila para perícia

De acordo com as informações oficiais, quase meio milhão de pessoas estão neste momento na fila para realizar a perícia do INSS. São brasileiros que estão esperando para passar pelo processo em questão.

Isso é um grande problema para esses brasileiros. É que boa parte deles passou por um afastamento do trabalho justamente por causa da doença. Na prática, portanto, eles não estão recebendo nem o salário da empresa e nem o dinheiro do benefício do INSS.

A direção do Instituto afirma que está trabalhando para tentar resolver essa situação. Eles não descartam a criação de mais programas de metas para os funcionários e a criação de concursos públicos para contratar mais trabalhadores para o INSS.