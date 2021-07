Veja imagem de motorista invadindo a contramão antes de atingir motociclistas

Imagens de câmeras de videomonitoramento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) confirmam que o motorista do veículo Jeep Renagade, que causou o acidente fatal, na Avenida Fernandes Lima, invadiu a contramão. Leia Mais As imagens mostram ele avançando pela avenida, momentos antes de atingir as duas motocicletas nas quais seguiam as vítimas. Com…

As imagens mostram ele avançando pela avenida, momentos antes de atingir as duas motocicletas nas quais seguiam as vítimas. Com o impacto, o funcionário de uma empresa de segurança, Pedro Alves dos Santos Junior morreu e um casal ficou ferido: José Cícero da Silva Santos, de 46 anos e Quitéria Gonçalves de Amorim. (Veja o Estado de saúde dos sobreviventes aqui)

O motorista que apresentava sinais de embriaguez, foi detido no local e levado para a Central de Flagrantes, no Pinheiro, onde foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos com agravante de dirigir sob efeito de álcool.