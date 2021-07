Veja programação da 16ª edição do Flipoços

A partir do dia 21 de julho a SESI-SP Editora e a SENAI-SP Editora estarão presentes na 16ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços).

O evento contará com uma grande programação cultural e apoio do SESI-SP e SENAI-SP. Ao todo, serão realizadas sete lives com renomados autores e parceiros.

O Flipoços 2021 é gratuito e será aberto ao público

Aberto ao público, o acesso ao evento e à programação cultural deve ser realizado pelo site oficial. O Flipoços 2021 terão lives até o dia 25 de julho.

Lives de abertura

A programação de abertura contará com a primeira live com os autores do lançamento Uagadu – Uma odisseia africana, Marco Haurélio e Arlene Holanda, a partir das 15h, na sala de autores e lançamentos, com o tema Descubra lendas da tradição oral africana em cordel.

A mediação será realizada por Josilma Amato, analista de atividades culturais SESI-SP. No dia 21 de julho também haverá um encontro para a criançada se divertir e brincar com a Cia.

Malas Portam, autores do livro 99 brincadeiras cantadas, a partir das 16h30, na sala SESC Flipocinhos. A mediação ficará por conta da influenciadora digital Nina Brondi, do canal no Instagram @mardehistorias.

Diferentes povos, sustentabilidade e HQ

Já no dia 22 de julho, será a vez das autoras Florencia Ferrari, do livro Palavra cigana; e Rita Carelli, da Coleção Um dia na aldeia, participarem da live intitulada Nossos povos: reconhecendo a diversidade cultural.

O encontro está marcado para às 11h30, com mediação da bibliotecária da rede SESI Evelyn Ruani, na sala autores e lançamentos.

Às 15h, também na sala de autores e lançamentos, será realizado um bate-papo sobre A importância do design e economia circular para as organizações, com a participação das organizadoras da obra Design e economia circular, Joice Joppert Leal e Natacha Nogueira Britschka; e mediação de Teresa Cristina Vannuci Gouvea.

A programação do dia será fechada com um encontro virtual bastante descontraído com o autor da história em quadrinho The end, Marcelo Castro; e mediação do professor da rede SESI Tiago Mariano Ferreira.

Juntos, a partir das 16h30, eles irão discorrer sobre o tema: Como a realidade aumentada pode transformar as histórias em quadrinhos em grandes aventuras?, na sala SESC Flipocinhos.

Projetos gráficos diferenciados

Projetos gráficos diferenciados: novas formas de construção da literatura, este será o tema da live de sexta-feira, dia 23, a partir das 16h30, com os premiados autores Raquel Matsushita, de Mínimo múltiplo comum; e Alexandre Rampazo, de Se eu abrir esta porta agora.

Com a mediação da jornalista Clarissa Brito, os autores irão abordar, durante o bate-papo, na sala SESC Flipocinhos, os aspectos e as possibilidades na concepção de projetos editoriais diferenciados para atração e envolvimento dos leitores com o livro – tanto das crianças quanto dos adultos.

Contação de histórias

Para encerrar a programação cultural da SESI-SP Editora no Flipoços 2021, no dia 25 de julho, a Cia. Malas Portam realizará uma contação de história, a partir dos livros que compõem o Box Malas Portam.

O encontro terá início a partir das 16h30 e mediação da influenciadora digital Sabrina Camejo, do canal no Instagram @sagaucha_mae.

Confira a programação completa do Flipoços 2021

Abaixo você confere a programação completa do evento.

Live 1 | Uagadu – Uma odisseia africana (SESI-SP Editora)

Tema: Descubra lendas da tradição oral africana em cordel

Data: 21/07/ 2021 (quarta-feira)

Horário: 15h

Local: sala de autores e lançamentos

Autores-convidados: Marco Haurélio e Arlene Holanda

Mediação: Josilma Amato, analista de atividades culturais SESI-SP

Live 2 | 99 brincadeiras cantadas (SESI-SP Editora)

Tema: Venha se divertir com mais de 90 brincadeiras com a Cia. Malas Portam

Data: 21/07/ 2021 (quarta-feira)

Horário: 16h30

Local: sala SESC Flipocinhos

Autores-convidados: Cia. Malas Portam

Mediação: Nina Brondi, do canal no Instagram @mardehistorias

Live 3 | Palavra cigana e Coleção Um dia na aldeia (SESI-SP Editora)

Tema: Nossos povos: reconhecendo a diversidade cultural

Data: 22/07/ 2021 (quinta-feira)

Horário: 11h30

Local: sala de autores e lançamentos

Autores-convidados: Florencia Ferrari e Rita Carelli

Mediação: Evelyn Ruani, bibliotecária da rede SESI-SP

Live 4 | SENAI – Design e economia circular (SENAI-SP Editora)

Tema: A importância do design e economia circular para as organizações

Data: 22/07/ 2021 (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: sala de autores e lançamentos

Autores-convidados: Joice Joppert Leal e Natacha Nogueira Britschka

Mediação: Teresa Cristina Vannuci Gouvea

Live 5 – The end (SESI-SP Editora)

Tema: Como a realidade aumentada pode transformar as histórias em quadrinhos em grandes aventuras?

Data: 22/07/ 2021 (quinta-feira)

Horário: 16h30

Local: sala SESC Flipocinhos

Autor-convidado: Marcelo Castro

Mediação: Tiago Mariano Ferreira, professor da rede SESI-SP

Live 6 | Mínimo múltiplo comum e Se eu abrir esta porta agora… (SESI-SP Editora)

Tema: Projetos gráficos diferenciados: novas formas de construção da literatura

Data: 23/07/ 2021 (sexta-feira)

Horário: 16h30

Local: sala SESC Flipocinhos

Autores-convidados: Raquel Matsushita e Alexandre Rampazo

Mediação: Clarissa Brito, jornalista

Live 7 | Box Malas Portam (SESI-SP Editora)

Tema: Contação de história com a Cia. Malas Portam

Data: 25/07/ 2021 (domingo)

Horário: 16h30

Local: sala SESC Flipocinhos

Autores-convidados: Cia. Malas Portam

Mediação: Sabrina Camejo, do canal no Instagram @sagaucha_mae

