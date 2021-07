veja quais usuários do Bolsa Família recebem 4ª parcela hoje

Nesta terça-feira (20), o Governo Federal está dando sequência nos pagamentos da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Desta vez, os usuários do programa Bolsa Família que possuam o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 2 podem retirar o dinheiro do projeto em questão. Ele está na conta.

De acordo com as regras do programa, os brasileiros que fazem parte deste grupo podem escolher como irão fazer a movimentação do dinheiro. Uma das opções é usar o app Caixa Tem ou mesmo o Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Dessa maneira, eles irão conseguir pagar boletos e até mesmo fazer algumas compras.

Uma segunda opção é realizar o saque desse dinheiro em espécie nas agências do Brasil. Ao contrário dos informais, essas pessoas podem sacar essa quantia do Auxílio Emergencial no mesmo dia da liberação do valor. De acordo com a Caixa, essa é uma forma de deixar as coisas mais práticas para esses cidadãos.

De qualquer modo, o banco ainda segue afirmando que o melhor a se fazer é mesmo usar o dinheiro de forma digital. Segundo a Caixa, optar por essa escolha é bem mais seguro por uma série de razões. E a principal delas seria evitar a contaminação com a Covid-19 nas ruas agora.

É que vale lembrar que a pandemia ainda não chegou ao fim. Há portanto uma preocupação com as pessoas que estão se aglomerando em filas de bancos ao redor do país neste momento. Por isso, a dica segue sendo ficar em casa o máximo que puder e

deixar as agências apenas para quem realmente precisa ir.

Bolsa Família

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial neste momento. Desse grupo, cerca de 10 milhões são beneficiários do Bolsa Família.

Você Pode Gostar Também:

São pessoas que estão no Auxílio Emergencial de forma pontual neste momento. Eles deverão voltar automaticamente para o Bolsa Família quando o programa atual chegar ao fim no próximo mês de outubro.

Eles mudaram de benefício porque obedeceram a lógica do “ganhar mais”. É que o Governo decidiu que o usuário precisava ficar no programa em que o valor fosse maior. Por isso, eles realizaram essa mudança.

Prorrogação

Há algumas semanas o Governo Federal anunciou a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Assim, o programa deverá seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro deste ano.

As pessoas do Bolsa Família que fazem parte do Auxílio agora deverão seguir no benefício durante esta prorrogação. E se o projeto for esticado mais uma vez, eles seguirão normalmente mais uma vez.

Hoje, o pagamento médio do Bolsa Família no Brasil é de R$ 190. Isso deve mudar em breve. De acordo com o Governo Federal, o programa deve passar por uma reformulação e vai aumentar a sua média de repasses ainda este ano. E isto deve acontecer a partir do próximo mês de novembro, depois do fim do Auxílio Emergencial.