Veja quando acaba o NOVO prazo para contestação

Quem se inscreveu para o Auxílio Emergencial 2021 pelos meios digitais e que tiveram a solicitação negada na revisão mensal de julho terão novo prazo para contestar a decisão. O novo prazo para contestação será até as 23h59 de sábado (24). Por isso, é importante que os beneficiários fiquem atentos para garantir o recebimento

O objetivo, segundo o Ministério da Cidadania, é permitir que beneficiários tenham uma nova análise com bases mais atualizadas de seus dados. Nesse contexto, mensalmente os CPFs dos beneficiários passam por análises para conferir se atendem aos critérios previstos para recebimento do Auxílio Emergencial.

O requerimento deve ser feito pela página de consulta do auxílio no site do Ministério da Cidadania. Após ingressar com os dados de identificação e clicar na aba que corresponde ao Auxílio Emergencial 2021, a pessoa deve clicar no botão: “contestar”. Então, é preciso aguardar até que seja realizada nova análise da situação do benefício.

Se a razão que motivou a negação do pedido permitir a contestação, o beneficiário poderá receber novamente o Auxílio Emergencial. No entanto, caso a não aprovação seja por algum motivo de indeferimento definitivo, não será possível contestar, pois a situação que motivou o indeferimento poderá ser alterada.

Número de beneficiários do Auxílio Emergencial diminui

O número de beneficiários ativos do Auxílio Emergencial diminuiu em junho. Segundo o Ministério da Cidadania, 1.157.856 benefícios do auxílio foram bloqueados ou cancelados no mês passado. Mesmo assim, o Governo Federal espera que haja um aumento no número de beneficiados, após aprovação da prorrogação do benefício.

Desse total, 660.744 bloqueios foram em decorrência de indicativos de indícios de irregularidades. Esses indicativos foram apontados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e 497.092 foram cancelamentos em função da revisão mensal.

O Governo Federal afirma que até o momento, 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo Auxílio Emergencial em 2021. Além disso, o governo afirma que “ainda trabalha no processamento de cadastros”, a partir dos dados e informações disponíveis nas bases de dados governamentais.

Ademais, o ciclo de pagamentos da terceira parcela do Auxílio Emergencial foi concluído em 30 de junho. Após a ocasião, o Ministério da Cidadania informou que mais de 37 milhões de pessoas foram beneficiadas de forma direta. Já na ocasião de conclusão dos pagamentos da segunda parcela, foram 38,3 milhões de contemplados.

Mais informações sobre as novas parcelas do auxílio 2021

No mês de julho o governo adiantou o pagamento da 4ª parcela do Auxílio Emergencial e anunciou que fará o pagamento de mais três parcelas mensais. Os novos pagamentos serão feitos a partir de agosto, no entanto, ainda não foram definidas as datas para depósito. Os valores seguirão os mesmos das parcelas anteriores.

Segundo o Ministério da Cidadania, o orçamento já aprovado para o Auxílio Emergencial em 2021 é de R$ 64,2 bilhões. “Desde abril foram liberados R$ 26,47 bilhões, e foi anunciado, nesta semana, um aporte de R$ 20,2 bilhões para o pagamento de mais três parcelas”, explicou.

Desde a aprovação da rodada de 2021 do benefício, a previsão do governo era de atender 45,6 milhões de pessoas. Dessa maneira, os beneficiários podem consultar a situação do Auxílio Emergencial pela página do auxílio no site da Caixa ou pela página de consulta do auxílio no site do Ministério da Cidadania.