veja quando nascidos em setembro poderão sacar 4ª parcela

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Nesta terça-feira (27), aliás, é a vez dos informais que nasceram no mês de setembro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro do quarto ciclo está na conta dessas pessoas desde as primeiras horas da manhã.

Só que esses usuários só podem mexer nesse montante de maneira digital. Pelo menos neste primeiro momento, eles só podem movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem e do Internet Banking. Por esses dispositivos é possível realizar pagamentos de boletos e até mesmo algumas compras online e presenciais.

Para conseguir retirar o dinheiro em espécie, as pessoas deste grupo precisarão esperar por uma segunda data. De acordo com o calendário oficial do benefício, essa data é o próximo dia 13 de agosto. Dessa forma, dá para dizer que esses trabalhadores irão precisar esperar mais algumas semanas para fazer isso.

Certamente essa questão é um problema para os cidadãos que não possuem conexão com internet. É que eles não conseguem utilizar o Caixa Tem e nem o Internet Banking. Por isso, eles precisam esperar até a data dos saques para conseguir realizar a retirada do dinheiro. Pelo menos é o que diz a regra oficial do benefício.

Esse é um sistema que funciona, mesmo sob críticas, desde o início dos pagamentos do Auxílio Emergencial, ainda no ano passado. Depois de muita reclamação, a Caixa decidiu antecipar a data de saques para esses grupos nessa quarta parcela. No entanto, o sistema de dois calendários deve seguir normalmente pelos próximos meses.

Bolsa Família

Vale sempre lembrar que essas regras valem apenas para as pessoas que recebem o Auxílio Emergencial porque se inscreveram via aplicativo. Se encaixam aqui também os brasileiros que estão no Cadúnico, mas que não recebem o Bolsa Família.

Todas as outras pessoas seguem regras diferentes para esse recebimento. Para eles, não é preciso esperar uma segunda data para conseguir retirar o dinheiro em espécie. É o que está acontecendo nesta terça-feira (27) com aqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 7.

De acordo com a Caixa, os usuários deste grupo podem escolher entre movimentar o dinheiro via Caixa Tem ou ainda retirar a quantia no caixa. Para eles, as regras não mudam em relação ao que acontece no Bolsa Família.

Prorrogação do Auxílio

Recentemente, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os pagamentos do benefício devem seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

E esse prazo pode aumentar. É que de acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, existe uma chance de uma segunda prorrogação. Se isso acontecer, então os pagamentos do benefício poderiam ir além do próximo mês de outubro.

Isso, no entanto, vai depender muito do comportamento da pandemia do novo coronavírus nos próximos meses no Brasil. De acordo com Guedes, o Governo Federal está de olho nos números do Ministério da Saúde para poder tomar uma decisão sobre isso.